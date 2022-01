Waarschuwingsschot Vinkhuizen bedoeld om automobilist die de benen nam te stoppen (update)

nieuws

Foto: 112 Groningen

Het waarschuwingsschot wat een politieagent donderdagavond loste in de Radiumstraat in Vinkhuizen, was bedoeld om een vluchtende automobilist te laten stoppen. Dat maakte de politie vrijdagmiddag bekend. Ook hield de politie eerder op de avond twee mannen aan in de Natriumsstraat, omdat er een vuurwapen in hun auto lag.

De politieagent loste zijn waarschuwingsschot rond 20.15 uur in de Radiumstraat, omdat een automobilist tijdens een controle van zijn voertuig op de vlucht sloeg. Het waarschuwingsschot zorgde ervoor dat de politie deze 23-jarige man wist aan te houden. Hij is overgebracht naar een politiebureau, waar een proces-verbaal tegen hem is opgemaakt wegens het bezit van harddrugs.

Eerder op dezelfde avond controleerde de politie ook een personenauto in de Natriumsstaat. Tijdens deze controle vond de politie een vuurwapen in het voertuig. Daarop werden de twee inzittenden, een 22-jarige en een 29-jarige man, aangehouden. Zij zitten nog steeds ingesloten en worden door de politie verhoord.

Niet één, maar twee incidenten

Uit de berichtgeving van de politie van donderdagavond leken de twee incidenten met elkaar verweven, waardoor ook OOG in eerste instantie melding maakte van één incident. Nu blijkt het dus te gaan om twee incidenten, die niet met elkaar in verband staan.

‘Incidenten donderdag staan waarschijnlijk los van eerdere schietpartijen’

Volgens de politie lijken beide incidenten van donderdagavond los te staan van eerdere incidenten, die de afgelopen periode plaatsvonden in Vinkhuizen.

In de nacht van dinsdag op woensdag werd een woning aan de Zandsteenlaan beschoten. De politie gaat bij dit incident wel uit van een link met eerdere schietincidenten, op 9 oktober vorig jaar en op 12 januari van dit jaar op een woning aan de Radiumstraat.