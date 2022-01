Waarschuwing voor zware windstoten geldt tot 21.00 uur, diverse stormschades gemeld

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Het KNMI heeft de waarschuwing voor zware windstoten verlengd tot 21.00 uur. Voor de provincie Groningen geldt ‘code geel’.

“In het Waddengebied en in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe komen zware windstoten tussen de 75 en 90 kilometer per uur voor”, meldt het KNMI. “De wind komt uit westelijke richting, later draaiend naar noordwest. In de loop van de avond neemt de wind weer af.” Op Eelde zijn zaterdag windstoten tot 73 kilometer per uur gemeld.

Stormschade

Op verschillende plekken in de gemeente heeft de harde wind voor problemen gezorgd. Zo dreigen zaterdagavond panelen van het Gasunie-gebouw naar beneden te komen. Uit voorzorg is een deel van de ringweg afgesloten. In de middag moest de brandweer in actie komen aan de Senneroog in de Reitdiepwijk. Bij een nieuwbouwwoning had de wind vat gekregen op het zink op het dak. Een deel was naar beneden gekomen. Brandweerlieden hebben de situatie veiliggesteld. In de ochtend zag roeivereniging Aegir hoe de wind een partytent in het Winschoterdiep blies. Met hulp van de sloeproeiers uit Stad kon de tent weer aan de vaste wal worden gebracht

De Veiligheidsregio Groningen meldt dat er uit de hele provincie meldingen komen over stormschade. “Is er acuut gevaar, bel dan 112. Is er geen acuut gevaar, zoek dan eerst contact met je eigen gemeente”, adviseert de Veiligheidsregio.

