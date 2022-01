nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

In een studentenflat aan de Damsport in Corpus den Hoorn werd zaterdagavond een vreemde lucht geroken. De brandweer en de politie kwamen daarom langs om poolshoogte te nemen.

De brandweer verrichte metingen in het gebouw, maar trof geen gevaarlijke gassen of stoffen aan. De inzet van de twee hulpdiensten was dan ook van korte duur.

Geen van de bewoners van de studentenflat hoefde zijn of haar woning te verlaten. Wat de vreemde lucht in de flat heeft veroorzaakt, is niet bekend.