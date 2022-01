Vrachtwagenchauffeur vrijgesproken van dood conservatorium docente

nieuws

rechtbank

Een vrachtwagenchauffeur uit Hoogeveen heeft geen schuld aan de dood van de 29-jarige conservatorium docente Sabrina Vlaskalic. Dat meldt RTV Noord.

Zij werd drie jaar geleden op haar fiets aangereden op de rotonde Van Iddekingeweg/Vondellaan in Groningen en overleed dezelfde dag in het ziekenhuis. De chauffeer stond daarvoor donderdag terecht.

De vrachtwagenchauffeur zei dat hij goed in de spiegels had gekeken, maar de vrouw niet had gezien. Mogelijk reed zij een stuk over de stoep, waardoor ze uit het zicht van de vrachtwagen kwam.

Omdat het onduidelijk is hoe het ongeluk precies kon gebeuren en omdat er geen aanwijzingen zijn dat de chauffeur de verkeersregels overtrad werd hij vrijgesproken.