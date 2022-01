Vorig jaar minder muskus- en beverratten gevangen in Groningen: ‘We krijgen ze steeds beter onder controle’

nieuws

Foto: MrSnugly via Pixabay

De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s vingen vorig jaar in totaal 3.605 muskusratten, een daling van zestien procent ten opzichte van 2020. Ook het aantal beverratten (die voornamelijk aan de oostgrens van Groningen voorkomen) daalde aanzienlijk.

Het aantal muskusratten wat in de vallen van de waterschappen terecht kwam, daalde met 689, ten opzichte van de in totaal 4.294 gevangen plaagdieren in 2020.

Beverratten komen in Nederland eigenlijk helemaal niet voor, maar de waterschappen vinden jaarlijks een aantal honderd dieren in Groningen, voornamelijk aan de grens met Duitsland. Waterschap Hunze en Aa’s wist er vorig jaar 243 te vangen, vijf procent minder dan het jaar ervoor.

Het aantal gevangen muskusratten is al jaren bezig met een daling. Maar de waterschappen zijn blij dat deze ook vorig jaar doorzette: “Dit betekent dat we de populatie steeds beter onder controle krijgen”, schrijft Noorderzijlvest over de resultaten. “In 2019 besloten de waterschappen om, net als de beverrat, ook de muskusrat terug te dringen tot de landsgrens. We streven ernaar dat in 2034 in het binnenland van Nederland geen levensvatbare populatie meer is.”