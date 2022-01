Vorig jaar meer aardbevingen in Groningen na jarenlange daling

nieuws

Het totaal aantal aardbevingen in het Groningenveld in 2021 was hoger dan het jaar ervoor. Dat meldt het KNMI donderdagmiddag. Volgens het meteorologisch instituut stagneert daarmee de dalende trend van de laatste jaren.

In totaal werd de provincie vorig jaar opgeschrikt door 72 aardbevingen. In 2020 waren dat er nog 69. Twaalf van deze bevingen hadden een kracht van 1.5 op de Schaal van Richter of hoger. De sterkste beving was de beving bij Garrelsweer van 3.2, die plaatsvond op 16 november 2021. Ook waren er op 4 oktober drie aardbevingen op één dag.

In Nederland waren er in 2021 in totaal 95 aardbevingen. Daarvan waren er 75 geïnduceerd (door gaswinning) en 20 natuurlijke aardbevingen. De natuurlijke aardbevingen in Brabant, nabij Hapert en Bladel, traden op in gebied waar seismiciteit voorkomt. Dit gebeurt echter niet vaak; de voorgaande aardbeving in dat gebied was dan ook in 1932.