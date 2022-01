Voorlichting voortgezet onderwijs weer fysiek: “Leerlingen groep 8 weer welkom”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Waar de voorlichting van het voortgezet onderwijs de afgelopen periode digitaal moest plaatsvinden, zijn scholieren vanaf deze week weer welkom in de schoolgebouwen.

“De afgelopen periode hebben we al veel ouders en leerlingen online mogen ontmoeten. Maar we laten natuurlijk liever onze scholen in het echt zien. En gelukkig mag dat nu weer”, laat Petra Verweij van Scholenmarkt Groningen weten. In de periode van 3 februari tot en met 12 maart organiseren scholen in het voortgezet onderwijs in Groningen verschillende fysieke kennismakingsactiviteiten in de scholen. “Hierbij wordt het protocol van de VO-raad gevolgd. Dit betekent dat alleen leerlingen van groep 8 ontvangen zullen worden. Ouders, groep 7-leerlingen en broertjes of zusjes kunnen dit jaar helaas niet mee.”

Bij het praktijkonderwijs, en bij sommige vmbo-bb en vmbo-kb opleidingen, mag wel een ouder of verzorger mee. Als hier sprake van is, dan wordt dit door de school aangegeven. Meer informatie en aanmelden voor de activiteiten kan vanaf 1 februari 17.00 uur op deze website.