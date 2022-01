Voorleesdagen en pyjama-ontbijt op CBS De Fontein

nieuws

Het was woensdag een bijzonder gezicht op het plein van CBS De Fontein in Ten Boer. Kinderen en juffen liepen rond in hun pyjama of ochtendjas en iedereen had een knuffel mee.

Met een pyjama-ontbijt werd het startsein gegeven voor de nationale Voorleesdagen, de campagne die in het teken staat van voorlezen aan jonge kinderen. Na het gezamenlijke ontbijt werd in alle groepen het prentenboek ‘Maar eerst ving ik een monster’ voorgelezen en op het digibord bekeken. Het boek, geschreven door Tjibbe Veldkamp en geïllustreerd door Kees de Boer, is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2022. Het staat centraal tijdens de voorleesdagen.

Ook andere boeken krijgen deze week extra aandacht. Het doel is, kinderen enthousiast te houden voor lezen, voorlezen en boeken en strips. Kinderen van de onderbouw kregen een attentie van de bibliotheek.