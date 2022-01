Voor de vierde keer dode postduiven gedumpt in Beijum: “Wie heeft informatie?”

nieuws

Voor de vierde keer in anderhalve maand tijd zijn er in Beijum dode gedumpte postduiven aangetroffen. Dierenambulance Groningen en Kat & Co zijn op zoek naar mensen die meer informatie hebben.

De duiven worden iedere keer aangetroffen op vrijwel dezelfde plek. “Het gaat om een locatie naast een sloot tussen de wijken Lewenborg en Beijum, bij het Spakenpad”, wordt gemeld in een bericht op Facebook. “In totaal zijn er nu ongeveer tachtig duiven aangetroffen. Bij veel duiven lijkt het erop alsof hun nek is omgedraaid. Ook zijn er vuilniszakken gevonden met daarin dode jonge duifjes. Het is een afschuwelijk tafereel om aan te treffen en vreselijk om op te ruimen voor onze medewerkers.”

Er is inmiddels aangifte gedaan en via de ringnummers wordt geprobeerd meer informatie te achterhalen. “Heeft u informatie of heeft u iets gezien of gehoord, stuur dan een e-mail naar dit adres.”