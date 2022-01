Voor 09.00 uur inloggen voor 10.000 euro subsidie betekende voorrang; proces was oneerlijk

nieuws

Wachtrijen bij het gemeentekantoor in Oldambt. Foto: Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt

Mensen die zich op 10 januari voor 09.00 uur hadden ingelogd voor de subsidie voor versterking en verduurzaming van woningen in het aardbevingsgebied, kregen voorrang op andere mensen. Daarmee was het proces rond de subsidie oneerlijk, zo blijkt uit onderzoek van RTV Noord en het Dagblad van het Noorden.

Om het proces eerlijk te laten verlopen, stelde SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) voorafgaand aan de opening van de subsidieronde nog dat mensen die zich voor 09.00 uur zouden aanmelden, geen voorrang zouden krijgen. Dat blijkt nu niet te kloppen, want er was wel degelijk een soort ‘wachtkamer’ in het proces. Ook blijkt uit het onderzoek dat inloggen op meerdere apparaten zorgde voor meer plekken in de wachtrij voor de subsidie. Dat moest ook niet mogelijk zijn volgens SNN.

Volgens de onderzoekers was het daarnaast mogelijk om een gunstigere positie in de wachtrij van iemand anders over te nemen. Met een unieke code konden mensen plekken in de wachtrij overnemen.

Woede en frustratie over ‘subsidie-loterij’

De subsidieronde voor het verduurzamen en repareren van woningen in het aardbevingsgebied opende op de ochtend van maandag 10 januari. Op dat moment zat er nog zo’n 220 miljoen euro in de subsidiepot. De hele dag stonden mensen in het gebied, zowel digitaal als bij gemeente kantoren, in de rij om aanspraak te maken op de subsidie. Dat leidde tot veel woede en frustratie. Met het toen beschikbare bedrag kon nog niet de helft van de gegadigden aanspraak maken op de 10.000 euro subsidie en het volledige geldbedrag was dan ook binnen één dag op. Binnen een dag was het geld op.

Vier dagen later kondigde staatssecretaris Vijlbrief aan dat er nog ééns 250 miljoen euro extra beschikbaar was voor mensen die achter het net hadden gevist. Daardoor kunnen alle mensen die buiten de boot vielen binnenkort alsnog aanspraak maken op de subsidie.

SNN reageert niet tot afronding onderzoek

SNN wil vanwege een intern onderzoek niet ingaan op de aantijgingen van de twee noordelijke media, omdat er intern onderzoek wordt gedaan.