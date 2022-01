Voedselbank krijgt 4.000 kommen soep gedoneerd

nieuws

Voedselbank Stad krijgt dinsdag vierduizend kommen soep gedoneerd. Het is het resultaat van een gezamenlijke actie van Albert Heijn en soepmerk Soupalicious.

Soupalicious is een sociale onderneming. Voor elke kom soep die dit soepmerk via Albert Heijn verkoopt, gaat ook een kom soep naar de Voedselbank. De afgelopen jaren werden al ruim 1,6 miljoen kommen soep naar Voedselbanken in het land gebracht. “Het is voor het eerst dat het bedrijf met een donatie bij ons langs gaat komen”, vertelt Judith Woddema van Voedselbank Groningen. “Dat ze voor het eerst komen heeft er mee te maken dat de verkoop in Groningen wat achterblijft.” Dus klaarblijkelijk wordt er in Groningen minder soep gegeten dan in de rest van Nederland, of wordt er wel soep gegeten maar niet van dit specifieke merk.

Voedselbank Groningen: “We hopen dat mensen in Stad de komende tijd veel soep van het merk Soupalicious gaan kopen”

De soep wordt dinsdag in ontvangst genomen door bestuurslid Jan Huizinga. “Daarna gaan we het onder onze klanten verspreiden, afhankelijk van de houdbaarheidsdatum. Feit is dat we heel veel mensen hier blij mee kunnen maken. En we hopen ook dat mensen in Groningen nog veel soep van Soupalicious gaan kopen, omdat we dan nog meer mensen die bij ons boodschappen halen een plezier kunnen doen.”

Geredde groenten

Voorzitter Maria Jongsma van Voedselbank Groningen: “Het mooie van deze actie is dat we elke maand evenveel soep krijgen als dat er in de supermarkten in Stad wordt verkocht. Hoe meer klanten de soep kopen, hoe beter het dus voor ons is.” De bewuste soepen zijn bereid met 100 procent geredde groenten, waarmee voedselverspilling tegen wordt gegaan.