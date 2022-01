Vluchtende snorfietser verwondt handhaver

nieuws

Foto: BOA Noord

Een handhaver is vrijdagavond gewond geraakt tijdens de controle van een snorfietser in Groningen. De dader is ontkomen. Dat meldt de website 112groningen.

Toen enkele handhavers de snorfietser wilden controleren ging deze er met hoge snelheid vandoor. Hij reed daarbij hard op één van de handhavers in. Die raakte daardoor gewond aan zijn been, knie en hand. De vluchtende man negeerde ook een stopteken en reed bijna nog een passant aan.

De bestuurder van de snorfiets is ontkomen. De politie stelt een onderzoek in.