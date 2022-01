Vliegtuigje maakt voorzorgslanding op Groningen Airport Eelde

nieuws

Foto: Kas van Zonneveld / Groningen Airport Eelde

Een vliegtuigje heeft dinsdagavond een voorzorgslanding gemaakt op Groningen Airport Eelde. Niemand raakte gewond.

De melding van een vliegtuigje in problemen kwam rond 20.10 uur bij de hulpdiensten binnen. Het betrof een Diamond DA42NG Twin Star van de Martinair Flight Academy. Het lesvliegtuig was om 19.40 uur opgestegen. Ruim een half uur later wilde het landen. Naar alle waarschijnlijkheid is er bij het landingsproces een probleem geconstateerd, waarop de luchthavenbrandweer zich richting de landingsbaan spoedde.

Het vliegtuigje wist uiteindelijk veilig te landen. Brandweerlieden hebben een controle uitgevoerd.

PH-MFA KLM7908 gaat nu landen op Eelde Groningen Airport Voorzorg landing. ^TZ — Tom_zulu10 (@Tom_zulu10) January 11, 2022