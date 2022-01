Visio Onderwijs Haren is excellente school: “Ongelooflijk trots”

De Visio Onderwijs school in Haren is vanaf maandag officieel een excellente school. Dat is een predicaat voor scholen die zich duidelijk onderscheiden van andere scholen.

De Visio school biedt onderwijs aan kinderen die blind of slechtziend zijn. Het is de enige school in Noord-Nederland die dit doet. “Ik ben ongelooflijk trots op alle medewerkers en leerlingen dat we dit met elkaar bereikt hebben,” zegt schoolleider Marian Officier. “Ouders van onze leerlingen hebben vaak geen keuze in schoolsoort. Als je kind afhankelijk is van dit speciale onderwijs, dan is het heel erg mooi dat je je kind naar een excellente school mag laten gaan.”

Bram uit groep 8 is erg blij dat hij op deze school zit. “Iedereen krijgt op zijn eigen niveau les. Ze kunnen je hier veel beter helpen dan op regulier onderwijs. De klassen hebben bijvoorbeeld maximaal twaalf leerlingen.”

De school kreeg de erkenning onder andere omdat ze leerlingen veel zelf laten doen. “Dus we proberen de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te maken,” zegt Officier. “We proberen ze zo goed mogelijk te integreren in de maatschappij. Wij zien dat onderwijs wel degelijk het perspectief van de leerlingen in deze doelgroep vergroot. Als je nagaat dat een groot deel van deze kinderen in een dagbesteding zit en geen onderwijs ontvangt, dan zien wij het als onze taak om te zorgen dat het onderwijs in ieder geval in Noord-Nederland een boost krijgt voor deze kinderen.”