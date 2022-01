Vijlbrief: “Geen beloftes over gaswinning korte termijn, over twee jaar is de kraan dicht”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) kan geen beloftes doen op de korte termijn rond de gaswinning in Groningen. Dat heeft Vijlbrief maandagmiddag laten weten op het Provinciehuis.

Vijlbrief is maandag en dinsdag op werkbezoek in Groningen. Maandag heeft hij overleg gevoerd met de verschillende gemeenten en de provincie. “Wel of geen verdubbeling van de gaswinning, daar kan ik geen beloften over doen”, liet Vijlbrief weten. “Wel kan ik beloven dat over twee jaar de gaskraan in Groningen helemaal dicht is.”

De vorige week aangetreden staatssecretaris liet weten dat hij het gevoel en de boosheid van de mensen in Groningen heel goed kan begrijpen. Groningen heeft in korte tijd verschillende tegenslagen te verwerken gekregen. Anderhalve week geleden liet de inmiddels uitgetreden minister Stef Blok (VVD) weten dat de gaswinning in Groningen verdubbeld moet worden. Vorige week volgden de lange fysieke en online wachtrijen van mensen die in aanmerking proberen te kwamen voor de SNN-subsidie en volgde ook het nieuws dat het kinderhartcentrum in het UMCG gesloten gaat worden. “Ik kan mij de frustratie en de minachting heel goed voorstellen. Ik kan ook heel goed begrijpen dat mensen het vertrouwen kwijt zijn. Toch hebben we vorige week voor elkaar gekregen dat er 250 miljoen extra SNN-subsidie naar Groningen komt. Ik ga hoe dan ook mijn uiterste best doen. Ik wil ook in conclaaf met Duitsland om met de minister aldaar te praten over de leveringscontracten die er liggen.”