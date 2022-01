Vijf rijbewijzen afgepakt van hardrijders bij wegwerkzaamheden: “Wanneer moeten we ophouden?”

nieuws

Foto politie.nl

Nadat de afgelopen weken al diverse rijbewijzen werden ingevorderd van mensen die veel te hard langs de wegwerkzaamheden op de zuidelijke ringweg rijden was het vrijdagavond opnieuw raak. Niet 1, niet 2, 3 of 4 maar 5 automobilisten raakten hun rijbewijs kwijt.

De snelheidscontroles vonden plaats op de zuidelijke ringweg en op de A28. Op de zuidelijke ringweg geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur, op de A28 mag 50 gereden worden. In het begin van de avond stonden de agenten op de zuidelijke ringweg. Al snel werd een auto met 125 kilometer per uur geklokt. “Het houdt helaas niet op”, schrijft de politie op Instagram. De agenten wisten toen nog niet dat snel daarna automobilisten met 130, 129 en 135 voorbij scheurden. Allen werden aan de kant gezet en konden hun rijbewijs inleveren. “Tja, wanneer moeten we ophouden?” verzucht een agent op Instagram.

Bij de controle op de A28 werd een autobestuurder met 111 kilometer per uur op de teller betrapt. Ook die kon zijn roze pasje inleveren.