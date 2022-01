Vijf panelen van Gasunie gevallen, elf hangen nog los: “Gecontroleerd verwijderen”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij het gebouw van Gasunie wordt met man en macht gewerkt om de situatie veilig te stellen. Nog elf panelen hangen los.

De problemen begonnen zaterdag aan het einde van de middag. De harde wind kreeg vat op de panelen. De hulpdiensten werden ingeschakeld en uit voorzorg werd de zuidelijke ringweg en de verbinding vanaf de N370 richting Hoogkerk afgesloten. “Er zijn gisteren vijf panelen naar beneden gevallen”, vertelt Gasunie-woordvoerder Marie-Lou Gregoire. “Op dit moment hangen er nog elf los. We zijn op dit moment bezig om deze panelen gecontroleerd te verwijderen.”

“Loshangende panelen zekeren”

Nieuwsfotografen melden dat er bij het gebouw druk gewerkt wordt. Medewerkers maken daarbij gebruik van de glazenwasser-installatie om bij de panelen te kunnen komen. “Het is niet een kwestie van de panelen snel verwijderen. Het moet vooral veilig gebeuren. Wat we doen is dat we loshangende panelen eerst zekeren zodat ze niet meer kunnen vallen. Daarna worden ze weggehaald. De vraag is nu op dit moment hoe snel dit kan, en hoe ver we vandaag komen.”

Tekst gaat verder onder de foto

Verschillende panelen hangen nog los. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

Werkzaamheden worden uitgevoerd door eigen team van Gasunie

Volgens Gregoire is er tijdsdruk. “Morgen passeert een nieuw storm waarbij aan het eind van vanmiddag de wind al aan gaat halen. Als het te hard waait kunnen wij niet aan het werk.” De mensen die op dit moment op het gebouw aan het werk zijn, zijn mensen in dienst van de Gasunie. “Wij hebben ons eigen team. Zij voeren ook inspecties en onderhoud aan het gebouw uit. Zij kennen wat dat betreft ieder hoekje en gaatje van het pand. Dat is heel fijn. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is ondertussen wel de grote vraag. Daar kan ik nu ook geen antwoord op geven. Daar zal onderzoek naar gedaan worden.”

Glas op de ringweg

Een andere vraag is of de zuidelijke ringweg zondag weer open kan. “Dat hangt af of de loshangende panelen vanmiddag verwijderd kunnen worden. Op dit moment zijn de wegen en is de omgeving nog afgezet. Aan het einde van de middag verwacht ik meer duidelijkheid. Mochten de werkzaamheden lukken, dan gaat Rijkswaterstaat een inspectie uitvoeren aan de wegen. Er zal sowieso schoongemaakt moeten worden omdat er glas op de ringweg terecht is gekomen. Maar over deze tijdspanne kan ik nu nog geen duidelijkheid geven.”

Samenwerking

De melding van stormschade aan het gebouw kwam zaterdagmiddag rond 17.00 uur binnen. Direct werden de wegen afgesloten. “Bij dit incident zijn verschillende partijen betrokken. Behalve wij als Gasunie ook de gemeente Groningen, Groningen Bereikbaar, de hulpdiensten en Rijkswaterstaat. De aanpak van dit incident tussen alle partijen is perfect verlopen, al hoe vervelend de consequenties voor een ieder ook zijn.”