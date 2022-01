Vijf graffitispuiters opgepakt op rangeerterrein bij Onnen

nieuws

Foto: google maps

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag vijf graffitispuiters opgepakt op het rangeerterrein bij Onnen. Dat meldt de politie op sociale media.

“Vlak na middernacht kregen wij een melding dat er op het rangeerterrein graffiti gespoten zou worden op de daar gestalde treinen”, schrijft de politie. “Wij zijn met meerdere eenheden ter plaatse gegaan. We hebben het gebied afgezet en door een goede samenwerking tussen collega’s en de inzet van een politiehond, hebben wij vijf verdachten aan kunnen houden. Zij worden verdacht van vernieling.”

De verdachten zijn een 45-jarige man uit de gemeente Dantumadiel, een 43-jarige en een 49-jarige inwoner van Rotterdam, een 30-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 47-jarige man uit Ridderkerk. “Zij zitten vast en worden verhoord. Ook de auto van één van de verdachten is in beslag genomen. Dit is gebeurd in het kader van het zogeheten ‘slachtofferbeslag’. Bezittingen van verdachten worden in beslag genomen, om later eventuele schadevergoedingen mee te betalen.”

