Verstopte Juliana en Bernhard steen blijft moeilijk vindbaar

nieuws

Foto: Denise Humalda

7 januari 1937 trouwden Juliana en Bernhard. Ze kregen daarvoor in Groningen een boom met herinneringssteen. De steen werd in de oorlog verstopt en dook veel later in stilte weer op.



In de oorlog werd de steen ’tactisch’ verstopt voor de Duitse bezetters. In 1947 was hij nog niet teruggeplaatst. Nu ligt hij al geruime tijd onopvallend in een deel van het Stadspark, dat jaren later werd aangelegd.

Het bestuur van de Centrale Vereniging tot bloei van Groningen droeg het Stadspark in 1947 over aan de gemeente. Bij de opheffingsvergadering van de club werd opgemerkt, dat ‘de steen met inscriptie; welke indertijd bij de ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard geplante boom is geplaatst, doch in het begin van de oorlog tactisch verwijderd en zorgvuldig opgeborgen werd, nog steeds niet weer is aangebracht’, meldde het Nieuwsblad van het Noorden.

Welke boom bedoeld wordt en of die er nog staat is onduidelijk. De steen is met enige moeite terug te vinden in een deel van het Stadspark dat in 1947 nog niet bestond, namelijk de huidige Heemtuin. Waarom de steen op deze plek beland is, is voor de medewerkers daar ook een raadsel..