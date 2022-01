Versoepelingen in het onderwijs: ‘Ik ben echt heel erg opgelucht!’

Kinderen die met een besmet persoon in aanraking zijn gekomen hoeven, als ze geen verdere klachten hebben, niet in quarantaine en kunnen gewoon weer naar school. Voor bassischool Het Karrepad een opluchting, tweehonderd kinderen zitten namelijk in quarantaine.

Vanavond wordt waarschijnlijk tijdens de persconferentie versoepelingen in het onderwijs aangekondigd. Voor Mathilde Kieviet een opluchting: vorige week zat haar dochtertje in quarantaine en deze week haar zoontje. ‘Ik ben er heel blij mee. Ik werk zelf in de zorg dus het is best lastig om thuis te moeten zijn. Ik werk in het ziekenhuis. We proberen het wel te bolwerken maar je kunt ook geen oppas vinden dus ik ben blij dat er vanavond waarschijnlijk versoepelingen komen.’

Niet alleen ouders staan te springen dat de kinderen weer vaker naar school kunnen. ‘Het fysieke contact met klasgenootjes is zo belangrijk. Straks kunnen ze weer lekker spelen en lol hebben. Thuis is het toch vaak wat saaier en missen ze bepaalde prikkels.’ vertelt directrice van Het Karrepad Alinda Koerts.

Het is volgens de basisschool wel belangrijk dat er goed wordt gecommuniceerd over de versoepelingen en de eventuele gevolgen hiervan, zoals nog meer besmettingen in de klas. ‘Ik denk dat er altijd gezinnen zijn waarbij veiligheid extra belangrijk is. Zo kunnen er bijvoorbeeld kwetsbare familieleden zijn. Mochten ouders of leerkrachten twijfels hebben kan er altijd contact worden gezocht. Op dat moment gaan we dan op maat acteren.’ laat Koets weten.

Vanavond op 19:00 wordt de persconferentie gehouden.