‘Versoepelingen geven studenten broodnodige ademruimte’

Foto: Joris van Tweel

De versoepelingen van de corona-maatregelen geven studenten weer de ademruimte waar zo naar wordt gesnakt; zelfs met een mondkapje op. Dat zegt Lisanne de Roos, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Premier Mark Rutte maakte vrijdagavond bekend dat studenten vanaf maandag weer fysiek onderwijs mogen volgen, met groepen kleiner dan 75. Hiermee wordt het beleid dat vóór de onderwijssluiting aan de orde was, weer hervat. Wat nieuw is, is dat een mondneusmasker moet worden gedragen wanneer het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. In de praktijk zal dit volgens het ISO betekenen dat studenten bijna altijd een mondneusmasker moeten dragen, ook in de collegebanken.

Lisanne de Roos noemt het “eigenlijk het enige juiste besluit” dat het onderwijs weer opengaat. “De nood voor deze versoepeling is hoog: beperkingen zijn begrijpelijk, een sluiting echt niet meer”. Met de versoepelingen geeft het kabinet gehoor aan de oproep tot het openen van het hoger onderwijs die eerder deze week door diverse organisaties werd gedaan.