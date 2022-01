Versoepelingen coronaregels zijn goed nieuws voor EK Futsal

nieuws

Het kabinet gaat dinsdagavond hoogstwaarschijnlijk verdere versoepelingen aankondigen van de coronaregels. Zo zal het mogelijk worden om onder voorwaarden weer publiek toe te laten bij sportwedstrijden. Dat is goed nieuws voor het EK Futsal.

Het EK startte vorige week waarbij de wedstrijden in Groningen en Amsterdam worden gespeeld. Toernooidirecteur Gijs de Jong spreekt van goed nieuws: “We plannen nu om alle mensen die al kaartjes gekocht hadden, dinsdag een e-mail te sturen zodat ze weten hoe het zit”, vertelt De Jong. “We gaan er vanuit dat dinsdagavond rond een uur of 20.00 of 21.00 uur alles op onze website staat, en dat dan ook de verkoop gaat starten voor de wedstrijden die woensdag in Groningen plaatsvinden. Op woensdag starten we dan met de verkoop van de kaarten voor de wedstrijden van Oranje.”

Zorgen

Dat er weer publiek welkom is betekent ook dat de risico’s op besmettingen toenemen. “Dat is een angst die bij ons, maar ook bij de UEFA leeft. We zien het bijvoorbeeld de afgelopen dagen mis gaan bij het handbal in Hongarije, waar een hoop besmettingen zijn. Dus we gaan er zeker voor zorgen dat er een maximale scheiding is tussen enerzijds spelers en anderzijds organisatie en publiek. Dat er dus geen contacten onderling zullen zijn en dat het besmettingsgevaar zo klein mogelijk wordt gehouden, en daar gaan we keihard aan werken.”

Wedstrijden

In Groningen worden woensdag twee wedstrijden gespeeld. Om 17.30 uur staat Bosnië en Herzegovina tegen Georgië op het programma. Om 20.30 uur is het de beurt aan Spanje tegen Azerbeidzjan. Nederland speelt haar laatste groepswedstrijd komende vrijdag waarbij Servië dan de opponent is. Die wedstrijd wordt in Amsterdam gespeeld.