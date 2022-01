Verpleegkundige die per ongeluk vingertopje pasgeboren baby afknipte handelde niet onzorgvuldig

nieuws

foto: limaoscarjuliet / Flickr.com

Een kinderverpleegkundige van het Martini Ziekenhuis heeft niet onzorgvuldig gehandeld. In de herfst van 2020 knipte zij per ongeluk een topje van een pink van een pasgeboren baby af. Dat heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg dinsdag besloten.

Het incident gebeurde drie dagen nadat de baby ter wereld was gekomen. Direct na de geboorte kreeg de baby een infuus aangelegd. Toen de baby drie dagen later naar huis mocht, werd het infuus verwijderd. De kinderverpleegkundige had moeite met het verwijderen van de pleister en maakte uiteindelijk gebruik van een verbandschaar. Ondanks dat ze daarbij voorzichtig te werk ging, werd toch het topje van de pink afgeknipt.

Het topje van de pink werd gehecht, maar moest na een half jaar alsnog worden verwijderd. Doordat het hele handje was ingetaped, was het niet zichtbaar dat het vingertopje wat scheef in het verband zat. Volgens de rechter is er geen sprake van een beroepsfout, maar van bijzondere omstandigheden die tot het knipincident hebben geleid.