Vernieuwing Julianaplein wordt met chirurgische precisie voorbereid

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Nog een paar weken en dan wordt er dertien weken lang gewerkt aan het Julianaplein. Volgens Aanpak Ring Zuid een project dat met chirurgische precisie is voorbereid.

Vanaf vrijdag 11 februari wordt er begonnen met de aanleg van een tijdelijk Julianaplein, dat een plek krijgt ten zuiden van het huidige Julianaplein. Deze werkzaamheden duren tot maandag 9 mei. In deze periode moeten automobilisten rekening houden met ernstige verkeershinder in de hele stad. Wanneer het tijdelijke Julianaplein in gebruik is, kan er gestart worden met de ombouw van het nieuwe Julianaplein.

“Er komt heel wat bij kijken”

Aanpak Ring Zuid laat op haar website weten dat er dagelijks tienduizenden auto’s, vrachtwagens en bussen over het Julianaplein rijden. Deze stroom aan verkeer moet vanaf 11 februari omgeleid worden. “Voordat het bordje ‘Omleiding’ de grond in kan, hebben wij achter de schermen al heel wat werk verzet”, vertelt projectleider bereikbaarheid Johan Postma. “Er komt heel wat bij kijken om dit drukke kruispunt voor langere tijd te stremmen. We bereiden ons al anderhalf jaar voor op deze dertien weken.”

Logistieke puzzel

De organisatie laat weten dat iedere omleiding een logistieke puzzel is. “We moeten rekening houden met automobilisten, vrachtverkeer, busverkeer en de hulpdiensten. Maar ook met omwonenden. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat sluipverkeer dwars door een woonwijk rijdt. Vandaar dat we samen met allerlei partijen aan tafel zitten om de beste routes te zoeken.”

Verkeersteam bestaat uit 55 deelnemers

Het totale verkeersteam dat zich bezig heeft gehouden met de voorbereiding, bestaat uit 55 deelnemers. Onder hen bijvoorbeeld Groningen Bereikbaar, de gemeente en de provincie, het openbaar vervoer maar ook hulpdiensten. “Allemaal hebben we belang bij een zo goed mogelijke en veilige doorstroming. Gelukkig hebben we de afgelopen tijd al kunnen oefenen met een aantal andere grote stremmingen, zoals de afsluiting van de A28 begin november. Een mooie try-out voor het Julianaplein.”

Buslijnen worden opgeknipt

Deze werkzaamheden verliepen over het algemeen goed. Alleen bij het Overwinningsplein en de Hereweg was het drukker dan men van tevoren had verwacht. Er ontstonden vertragingen waardoor lijnbussen flinke vertragingen opliepen. Om deze problemen straks een stap voor te zijn is besloten om in februari een aantal buslijnen op te knippen, zodat de bussen bij onverwachte vertraging de rest van de dienstregeling wel gewoon op tijd kunnen rijden.

“Veel mensen bleven op hun navigatiesysteem kijken”

Daarnaast kwam men tijdens eerste stremmingen nog een probleem tegen: omleidingsborden worden slecht gelezen. “Veel mensen bleven op hun navigatiesysteem kijken, waardoor ze over de meest onhandige weggetjes werden gestuurd. Daarom gaan we het verkeer straks in februari nog meer sturen. We kiezen er bijvoorbeeld voor om een stuk weg te stremmen zodat bestuurders verplicht de Ring Oost op moeten rijden. In eerste instantie zouden we dit wegdeel pas later aanpakken. Maar nu we toch strategisch gaan stremmen, hebben we besloten om op dit stuk weg gelijktijdig aan het werk te gaan.”

Vliegtuigje

Om overal tijdig op te kunnen anticiperen zal tijdens de eerste dagen alles minutieus gemonitord worden. Zo is er contact met diverse partijen en als het nodig is wordt er zelfs een vliegtuigje ingezet boven de stad om te zien of alles naar wens verloopt. Het nieuwe Julianaplein moet in 2024 klaar zijn.

