Vermist meisje voor het laatst in omgeving Groningen gezien

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar een 15-jarig meisje dat sinds Oudejaarsdag wordt vermist. Familie en vrienden maken zich grote zorgen.

De politie laat weten dat het meisje vrijdag rond 17.00 uur voor het laatst gezien is bij opvanghuis Fier aan de Holstmeerweg in Leeuwarden. Het meisje verbleef tijdelijk in dit opvanghuis. De zus van het vermiste meisje liet zondag op Facebook weten dat ze voor het laatst gezien is in de omgeving van Groningen.

Het vermiste meisje is 1.56 meter lang, heeft groen-bruine ogen en heeft donkerblond lang haar met highlights. Mensen die meer informatie hebben over de vermissing, of die weten waar het meisje momenteel verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.