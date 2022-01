Vermist meisje (15) weer terecht

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het vijftienjarige meisje dat sinds Oudejaarsdag werd vermist is weer teruggevonden. Dat meldt de familie op Facebook.

Het meisje was op de dag van haar vermissing voor het laatst gezien bij een opvanghuis aan de Holstmeerweg in Leeuwarden. Ze verbleef tijdelijk in dit opvanghuis. Familie liet zondag op Facebook weten dat ze voor het laatst gezien was in de omgeving van Groningen.

Waar het meisje precies is aangetroffen wil de politie niet zeggen, wel dat het ergens in Noord-Nederland is. Ook is zij in goede gezondheid aangetroffen.