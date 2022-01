Verkeersdrempels op Eemskanaal Z.Z. bij Lageland om hardrijders en sluipers af te remmen

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

Na jaren van ergernis bij bewoners over de hoge snelheden van ‘sluipers’ op het Eemskanaal Zuidzijde in de Polder Lageland, worden binnenkort verkeersdrempels aangelegd. De drempels komen op het wegvak tussen het Slochterdiep en de Lagelandsterweg. Dat maakte wethouder Philip Broeksma dinsdagmiddag bekend.

De bewoners van de weg, die wordt gedeeld tussen de gemeentes Groningen en Midden-Groningen, klagen al jaren steen en been over hardrijders, agressief rijgedrag en het gebruik van de weg als sluiproute. Deze zaken zorgden in het verleden al voor een aantal ongelukken, maar in toenemende mate ook voor een veelvoud aan ‘niet-ongelukken’.

De bewoners stuurden daarom eind november een brandbrief aan de wethouder. “Na 10 jaar van praten, erkennen en onderzoeken (in samenwerking met zowel de gemeente Slochteren, Veilig Verkeer Nederland als de gemeente Groningen), wordt het naar onze mening nu tijd voor daden in termen van beleid”, schreven buurtbewoners aan de wethouder.

Broeksma liet vorig jaar een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op dit wegvak, in samenwerking met de politie en de gemeente Midden-Groningen. Op basis daarvan heeft Broeksma nu besloten om, op het gedeelte van het wegvak wat in de gemeente Groningen ligt, drempels te plaatsen. “Dit is de enige reële maatregel waarmee op korte termijn de veiligheidssituatie verbeterd kan worden voor de betreffende bewoners”, aldus Broeksma. “De schrijvers van de brandbrief hebben aangegeven hier blij mee te zijn en uit een eerste inventarisatie blijkt dat deze maatregel ook kan rekenen op draagvlak onder de overige bewoners van Eemskanaal ZZ.”

De gemeente en de bewoners gaan de plannen nu verder uitwerken.