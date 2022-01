Verbazing en woede na besluit verdere opening gaskraan: ‘EZK speelt met veiligheid Groningers’

nieuws

Foto: Pexels

Het besluit van demissionair minister Blok om de gaswinning uit Groningen dit jaar bijna te verdubbelen, zorgt donderdagavond voor woedende reacties bij onder meer politici en belangenorganisaties.

“Hoe is dit mogelijk?”, aldus een stomverbaasde Henk Nijboer (Kamerlid namens de Partij van de Arbeid) op Twitter. “De ellende in Groningen is enorm. Het kabinet liet de afspraken met Duitsland op zijn beloop. Waardeloos. De nieuwe staatssecretaris Vijlbrief heeft heel wat uit te leggen en moet direct in actie komen. Dit is onacceptabel.”

“Dit is heel pijnlijk voor de Groningers”, stelt D66-Kamerlid Raoul Boucke. “Te vaak zijn beloftes niet nagekomen. Het kabinet moet er alles aan doen om te voorkomen dat meer gaswinning in Groningen nodig is. Oa de mogelijkheden onderzoeken om stikstof te importeren zolang de fabriek niet open is.”

Klap in het gezicht van Groningers

“Het jaar dat beloofd was het einde van een lijdensmarathon te zijn, dreigt nu een doorstart van ellende te worden” aldus Robert de Wit, CDA-fractievoorzitter in de Groninger Provinciale Staten.. “Na een lange periode van uitzichtloosheid zou dit kalenderjaar hét jaar worden waarin de gaskraan zou worden dichtgedraaid. Het einde van een tijdperk dat zichtbare en onzichtbare scheuren heeft aangebracht in de Groningse samenleving. In plaats van die belofte lijkt nu een nieuwe nachtmerrie aanstaande waarin de gaswinning dit jaar niet wordt gestopt, maar verdubbeld.”

Het CDA Groningen roept, Henk Vijlbrief, de aanstaande staatssecretaris voor Mijnbouw, op om in en aan de Provinciale Staten van Groningen uit te komen leggen welke acties hij gaat ondernemen om de belofte van de stopzetting van de gaswinning na te komen

Extra pijnlijk omdat gas naar Duitsland gaat

Bij SP-Kamelid Sandra Beckerman komt het nieuws hard aan, zo schrijft ze op Twitter: “Weer een Haagse belofte gebroken. Gaskraan zou dicht vanwege onze veiligheid. Nu gaskraan verder open terwijl huizen nog steeds onveilig zijn en ruim 30.000 schades open staan.” Beckerman noemt de beslissing extra pijnlijk voor Groningen, omdat een tekort in Duitsland één van de redenen is voor de extra winning uit het Groningenveld.

Geen woord van minister over bevingsslachtoffers Groningers

Beckerman en onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt noemen de beslissing ook kwetsend voor de inwoners van Groningen, omdat demissionair minister Blok in zijn brief geen woord wijdt aan de door aardbevingen getroffen Groningers. “Niet 1 woord over wat ze gaan doen voor Groningen, niet 1 woord over schadeafhandeling, niet 1 woord over versterking en niet 1 woord over compensatie. Niets”, vervolgt Beckerman.

‘Onaanvaardbaar’

“Dit is een onaanvaardbare situatie. En een klap in het gezicht van de Groningers als het gaat om de veiligheid”, vertelt Groninger Gedeputeerde Tjeerd van Dekken in het NPO1-programma Langs de Lijn. “Blijkbaar is het zo dat Duitsland gas tekort komt, en dat dat verkocht moet worden. Dat gaat ten koste van die nulsituatie die we graag willen zien in het Groninger veld, dat wat we hebben afgesproken met het kabinet. De minister en het kabinet hebben gezegd dat ze naar nul willen. Ik baseer me op die afspraak. Een nieuw feit is dat er nu wordt gezegd dat de situatie in Duitsland een argument is, en dat kende ik niet. Vandaar dat ik me daar enorm over verbaas.”

GBB: ‘EKZ speelt met veiligheid Groningers’

De Groninger Bodembeweging noemt het besluit van Blok ónbegrijpelijk’, helemaal met de grote hoeveelheid bevingen van vorig jaar: “In 2021 waren er meer zware bevingen dan er op basis van de modellen werd verwacht, met als dieptepunt de zware beving van 3.4 bij Garrelsweer afgelopen november. Zelfs inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen zegt te zijn ‘verrast’ door de seismiciteit in het Groningenveld. We kunnen concluderen dat Groningen nog altijd niet veilig is.”

Volgens de Bodenbeweging blijft het met deze beslissing ‘gissen’ over het moment waarop de gaskraan daadwerkelijk dicht gaat: “Eerder zei demissionair minister Stef Blok dat er enkel meer gas gewonnen zou worden bij een strenge winter, maar aan deze belofte houdt de overheid zich niet meer. De ophoging van de gaswinning betekent dat de onveilige situatie in Groningen nóg langer blijft voortduren, zeker met een achterlopende versterkingsoperatie.”

Update – (Spoed) debatten in de maak in gemeente, provincie en Tweede Kamer

Zowel in de gemeente als in de provincie Groningen zijn spoeddebatten aangevraagd over de beslissing van de demissionaire minister. De gemeenteraad zal aanstaande woensdag vrijwel zeker in debat gaan over het besluit en de manier waarop het gemeentebestuur moet reageren richting Den Haag.

Ook op het binnenhof zal de beslissing van Blok niet ongemerkt voorbijgaan, want de eerder genoemde Sandra Beckerman heeft inmiddels een debat aangevraagd in de Tweede Kamer.

Extra pijnlijk: in kabinetsbrief over de mogelijk hogere #gaswinning niet 1 woord over wat ze gaan doen voor #Groningen Niet 1 woord over schadeafhandeling

Niet 1 woord over versterking

Niet 1 woord over compensatie Niets En in regeerakkoord geen cent extra gereserveerd https://t.co/2GaWJkbzys — Sandra Beckerman (@SandraBeckerman) January 6, 2022

Minister Blok kondigt aan dat de gaswinning in Groningen dit gasjaar niet 3,9 miljard M3 gas is, maar 7,6 miljard M3 is (minder als het warm is, meer als het koud is). Een nare tegenvaller. Brief gaan niet eens over gevolgen voor Groningen, schade, etc.https://t.co/aAnAN8ll6J Hoe is dit mogelijk? De ellende in Groningen is enorm. Het kabinet liet de afspraken met Duitsland op zijn beloop. Waardeloos. De nieuwe staatssecretaris Vijlbrief heeft heel wat uit te leggen en moet direct in actie komen. Dit is onacceptabel.https://t.co/35JSt0uIFK via @NOS — Henk Nijboer (@henknijboer) January 6, 2022

Heel pijnlijk voor de Groningers. Te vaak zijn beloftes niet nagekomen. Het kabinet moet er alles aan doen om te voorkomen dat meer gaswinning in Groningen nodig is. Oa de mogelijkheden onderzoeken om stikstof te importeren zolang de fabriek niet open is. https://t.co/j0iA5UrdHV — Raoul Boucke (@RaoulBoucke) January 6, 2022