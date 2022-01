Vera op eerste plaats in diversiteitsindex van poppodia

nieuws

Foto Andor Heij: The Chats in Vera

Het Groningse poppodium Vera staat op de eerste plaats in de diversiteitsindex van de twintig grootste Nederlandse poppodia. Dat blijkt uit de “Nederlandse livemuziek monitor”, die tijdens ESNS werd gepresenteerd.

Volgens Vera geeft dit aan dat het de afgelopen jaren gelukt is om veel nieuwe, vaak nog onbekende, artiesten van verschillende nationaliteiten en gender een kans te geven op het podium aan de Oosterstraat.

In de categorie van de twintig podia met de meeste optredens in twaalf jaar, was het een spannende strijd tussen Vera en Rotown Rotterdam. Het Groningse podium scoort één punt beter dan het Rotterdamse en mag zich daarmee het podium met de meest diverse programmering noemen. Met name wat betreft de hoeveelheid aan unieke artiesten die er optraden, scoort Vera erg goed.