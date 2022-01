Veiligheidsberaad: “Kabinet moet cultuur en horeca deze week helderheid bieden”

nieuws

Het kabinet moet de horeca- en cultuursector nog deze week duidelijkheid geven over de coronaregels voor de komende tijd. Dat heeft voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maandagavond gezegd.

Het Veiligheidsberaad kwam maandagavond digitaal bijeen. Onder de aanwezigen ook justitieminister Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD). Zij kreeg te horen dat het niet genoeg is dat de sectoren pas op 25 januari informatie gaan krijgen over eventuele heropeningen. De minister liet weten dat zij de boodschap over zal brengen aan het kabinet.

Daarnaast liet het Veiligheidsberaad weten dat het kabinet nogmaals moet hameren op de regels. Zo zijn de burgemeesters niet te spreken over het besluit van een aantal horecagelegenheden om afgelopen zaterdag, tegen de regels in, zo maar de deuren te openen: “Een kortdurende, demonstratieve actie kan misschien wel, maar gewoon heropenen alsof er geen regel is die dat verbiedt is buiten de orde. Daar moet het kabinet heel scherp in zijn”, liet voorzitter Bruls weten. Het beraad wil dat burgemeesters bij zulke acties gaan handhaven.