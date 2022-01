Veertien euro minimumloon en vijfhonderd basisbanen: PvdA wil ’tij keren’ met armoedeplan

nieuws

Foto: Chronomarchie via Pixabay

Een minimumloon voor gemeentelijke medewerkers, vijfhonderd basisbanen in de regio, compensatie voor energielasten, een bouwbudget voor jongeren met schulden en ruime opvang voor daklozen. Daarmee wil de Partij van de Arbeid in de gemeente de komende vier jaar een ‘serieuze omslag’ maken in de armoedeaanpak.

Volgens de fractie verzuimt de Rijksoverheid het minimumloon te verhogen naar 14 euro. “De gemeente als werkgever zou dit wel moeten doen”, zegt lijsttrekker (en wethouder) Carine Bloemhoff. “Want werk blijft wat de PvdA betreft het belangrijkste middel in de strijd tegen armoede.” Bloemhoff hoopt daarom ook vijfhonderd basisbanen te realiseren in de gehele arbeidsmarktregio.

Daarnaast noemt fractievoorzitter Julian Bushoff één van de opvallendste voorstellen dat de PvdA wil starten met een pilot waarbij jongeren die in de schulden zitten of dakloos zijn, onvoorwaardelijk een inkomen krijgen uit vertrouwen om hun leven weer op te bouwen. Bushoff: “In Eindhoven zijn ze ondanks protest van VVD-staatssecretaris Wiersma hiermee gestart, dat kan en moet ook in Groningen.”

Daarnaast wil de PvdA alle daklozen in Groningen als eerst een woonruimte geven. “Toen in de coronacrisis dakloze mensen werden opgevangen in hotels had dat een zeer positief effect”, vult Bloemhoff aan.