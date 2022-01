“Veel schoolklassen in Noorden in quarantaine, discussie versoepelen regels lastig”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

In de drie noordelijke provincies zijn er flink wat schoolklassen die momenteel in quarantaine zitten. Dat meldt onderwijsvakbond AOb.

Precieze cijfers zijn er niet. “Ik weet dat het een flink aantal klassen zijn”, vertelt vakbondsman Hayo Bohlken. “Als het gaat om schoolsluitingen, dan valt dat op dit moment mee. Alleen een school in Friesland is momenteel dicht vanwege een corona-uitbraak. In het Noorden hebben we te maken met minder coronabesmettingen dan als je dit vergelijkt met andere delen van het land. Maar het neemt niet weg dat de zorgen groot zijn. Niet alleen in het primair onderwijs maar ook in de onderbouw van het voortgezet onderwijs zien we de problemen.”

Splijtzwam

De regels zijn op dit moment dat als er drie leerlingen in een klas positief getest worden, dat de hele klas dan in quarantaine moet. “Er wordt op dit moment gekeken of deze regels ook versoepeld kunnen worden. Het OMT en het RIVM kijken hier naar. Bij de docenten die bij ons aangesloten zijn zie ik een splijtzwam. Een deel zegt dat de quarantaine zorgt voor veiligheid. Als de regels versoepeld worden neemt het gevoel van onveiligheid bij deze groep leraren toe. Een groter deel van de leraren zegt dat ze les willen blijven geven, en dat dit door afstand te houden veilig kan.”

De onderwijsbond zelf heeft geen mening. “Wij luisteren naar de deskundigen. Als de deskundigen zeggen dat de quarantaineregels versoepeld kunnen worden, dan kan dat.” Een alternatief is er volgens de AOb ook niet. “Dan kom je al snel weer bij schoolsluitingen en digitaal onderwijs, en dat wil niemand.”