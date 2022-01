Veel rook in woning bij schoorsteenbrand Maluslaan

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

In een woning aan de Maluslaan in de Groningse wijk Selwerd heeft zondag aan het einde van de middag brand gewoed. Er is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 16.50 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het betrof een schoorsteenbrand”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “De brand zorgde er voor dat er veel rook in de woning was komen te staan. Wij hebben een controle uitgevoerd in het schoorsteenkanaal, maar hebben daarbij eigenlijk geen gekke dingen kunnen vinden. Aan de bewoners hebben we het advies gegeven om voorlopig niet te gaan stoken en om een expert naar de schoorsteen te laten kijken.”

De rook in de woning heeft voor schade gezorgd: “En dat niet alleen. Rook is ook nog eens giftig. We hebben stichting Salvage ingeschakeld die de bewoners gaat ondersteunen bij het afhandelen van de schade.”