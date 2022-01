Veel animo voor studentenspel in Stad: “Zoektocht naar geheime locatie”

nieuws

Foto: Chris Bakker

Het evenement Buutvrij Groningen, dat aanstaande dinsdag georganiseerd wordt, is uitverkocht. Bij het evenement gaan verschillende studentenhuizen en vriendengroepen tegen elkaar strijden.

Het idee is bedacht door een aantal studenten die Eventmanagement studeren aan de Hanzehogeschool in Groningen. “Studenten en vriendengroep gaan tegen elkaar strijden tijdens de zoektocht naar een geheime locatie”, schrijft de organisatie op sociale media. “Door vragen te beantwoorden en opdrachten uit te voeren kunnen er hints worden verzamelend die leiden naar een geheime locatie. Het winnende team ontvangst een toffe prijs.”

De afgelopen dagen konden studenten zich via Instagram aanmelden. Na een voorzichtig begin zijn inmiddels alle plekken vergeven. Komende dinsdag ontvangen de teams via een berichtje via het social media-kanaal de opdrachten die ze thuis uit kunnen voeren. Met iedere opdracht is een hint te verkrijgen die leidt naar de geheime locatie. Het team dat als eerste bij de geheime locatie arriveert is de winnaar.

