“Vandalisme zorgde dat bord met marifoonkanaal bij aanvaring niet zichtbaar was”

Foto: Auke Mulder - 112groningen.nl

Het bord waarop het marifoonkanaal en de hoogte van de Dorkwerderbrug staat aangegeven, was tijdens de aanvaring van afgelopen week niet zichtbaar. Dat meldt Stephan Bauman van de actiegroep Paddepoelsterbrug Terug.

Zaterdag maakte het Dagblad van het Noorden melding van vandalisme. Vandalen en dieven zouden volgens de krant al geruime tijd hun slag slaan bij verschillende bruggen over het Van Starkenborghkanaal. Daarbij heeft men het gemunt op de verlichting, die vernield of gestolen wordt. “Ik maakte daags na de aanvaring met de Dorkwerderbrug een wandeling, en toen zag ik mannetjes bezig bij het bord waar het marifoonkanaal en de hoogte van de Dorkwerderbrug op vermeld staat. Zij vertelden dat de accu’s die het bord verlichten, gestolen waren, en dat ze het aan het repareren waren.”

Marifoonkanaal Gaarkeuken

De aanvaring vond dinsdagavond plaats. Een vrachtschip uit de richting Groningen voer richting Gaarkeuken. “Je hoort mij niet zeggen dat dit de oorzaak is, maar het is wel opmerkelijk. In Groningen neemt de schipper contact op met de Oostersluisbrug, voor het bedienen van de bruggen. De Dorkwerderbrug is de eerste brug op de route die vanuit Gaarkeuken wordt bediend. Daarvoor moet er op de marifoon via een andere frequentie worden gecommuniceerd. Die informatie, en de hoogte van de Dorkwerderbrug, staat op dat bord.”

“Het rammelt flink”

Maar er is nog iets aan de hand. “Terwijl ik het verhaal over de niet werkende verlichting hoorde, dacht ik, dit komt me bekend voor. Ik ben toen gaan zoeken, en ik ontdekte al snel dat vorig jaar mei, bij de aanvaring met de Gerrit Krolbrug, de verlichting ook niet werkte. En dat is toch wel gek. Het beperkt in zekere zin de zichtbaarheid, of de aankondiging, dat er een brug aan komt. En klaarblijkelijk rammelt het flink als het gaat om deze signalering.”

Stroomkabel

Rijkswaterstaat liet zaterdag aan het Dagblad weten dat er sprake is van vandalisme die al geruime tijd aan de gang is. “Als ik dagelijks op de fiets naar het Hoofdstation rijd, en iedere keer als ik terug kom op het station blijkt dat mijn fiets gestolen is, dan zou ik persoonlijk gaan zoeken naar een oplossing of een alternatief. Als het om cruciale informatie gaat, die gezien moet worden, dan zou ik sowieso ook overwegen om die verlichting op een stroomkabel onder de grond aan te sluiten.”

Proactief handelen

Bauman hekelt de status quo situatie. “In en rond Groningen hebben we al jaren te maken met aanvaringen met bruggen. Maar wat is er sindsdien nu echt veranderd? Ik moet ineens denken aan de treinramp bij Harmelen, gisteren precies zestig jaar geleden. Het was aanleiding om op het spoor te gaan werken met automatische treinbeïnvloeding. Maar op het water sukkelen we maar door. Grote schepen, met soms gevaarlijke ladingen, varen tegen bruggen aan waar mensen over heen rijden, fietsen en wandelen. Waarom hebben schepen niet een dodemansknop? Of waarom is er niet een systeem dat een schip stillegt als er iets niet in de haak is? En waarom worden schepen niet actief begeleid van A tot Z op de route die ze volgen, zoals je ook in de luchtvaart ziet? Volgens mij moet je veel pro-actiever denken en handelen, zeker als de signalering van je bruggen niet op orde lijkt te zijn.”