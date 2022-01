Vanaf volgende maand nieuwe zorgverlener in serviceflat Maarwold

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

De zorgmedewerkers die nu werkzaam zijn in de serviceflat Maarwold, komen vanaf 1 februari in dienst van de NNCZ.

Coöperatie Maarwold en de NNCZ (Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties) gaan vanaf dat moment samenwerken in de zorgverlening voor de bewoners. De groep zorgverleners die nu al in Maarwold werkt, wordt aangevuld met nieuwe collega’s. Maarwold regelt zelf nog wel warme maaltijden, ontspanning en ontmoeting in de flat.

Maarwold en de NNCZ willen onderzoeken of de twee organisaties in de toekomst ook op andere gebieden kunnen samenwerken.