Vanaf maandag minder treinen in de avond

Foto Andor Heij: Station Haren met trein, sprinter.

De NS begint vanaf maandag ongeveer twee uur eerder met de avonddienstregeling. Dat maakte het vervoersbedrijf zondag bekend.

Door eerder aan de avonddienstregeling te beginnen betekent dit dat er vanaf 18.30 uur minder treinen rijden op tien trajecten, onder meer tussen Den Haag en Amsterdam, Arnhem en Rotterdam en Leiden en Utrecht. De maatregel wordt genomen omdat de NS ziet dat vanwege de aangescherpte coronamaatregelen de reizigersaantallen teruglopen.

In december werden om dezelfde reden ook al treinen in de avond en in de nachtelijke uren geschrapt. Zo rijden er sindsdien minder treinen tussen Assen en Groningen, Rotterdam Centraal en Gouda Goverwelle en Utrecht Centraal en Houten Castellum.

Vanaf maandag 10 januari start de avonddienstregeling ongeveer twee uur eerder. Vanaf 18:30 uur rijden op een aantal trajecten minder treinen. — NS online (@NS_online) January 9, 2022