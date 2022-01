Vanaf februari ook luisterend oor van Alle Ears voor studenten op Zernike Campus

nieuws

Foto: AdrianHillman / Getty Images

All Ears is al twee jaar actief in het Harmoniegebouw voor studenten die om wat voor reden dan ook een luisterend oor nodig hebben. Vanaf februari opent het spreekuur ook in de Van Olsttoren op de Zernike Campus.

Tussen 14:00 en 16:00 uur op woensdag is het spreekuur op de Zernike Campus voor iedereen open. Tijdens het spreekuur iedere woensdag zit een van hen klaar voor iedereen die laagdrempelig, vrijblijvend en volledig vertrouwelijk wil praten, zowel in het Nederlands als in het Engels.

‘Wij zijn geen psychologen, maar wel betrokken mensen bij wie je meteen zonder wachttijd terechtkunt’, legt All Ears-studentwerker Alexandra Matz uit. ‘We zitten allemaal wel eens met dingen die we even van ons af willen praten, misschien juist bij iemand die we niet zo goed kennen. Daar is All Ears voor.’

All Ears Zernike start op 2 februari om 14:00 uur in zaal T009 in de Van Olsttoren. All Ears in de binnenstad (Harmoniegebouw) blijft ook gewoon bestaan. Praten kan hier iedere woensdag tussen 14:00 en 16:00 uur. Online een afspraak maken met een studentenwerker van All Ears buiten de spreekuren om kan ook, via de website.