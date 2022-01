Van der Schaaf over bezoek Vijlbrief: “Het gaat niet om woorden maar om daden”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) vindt dat het bij het bezoek van staatssecretaris Henk Vijlbrief (D66) van Mijnbouw niet om woorden gaat, maar om daden. “We moeten gaan kijken of het nu het kabinet menens is.”

Van der Schaaf zei dit woensdag tijdens het Politieke Vragenuur naar aanleiding van vragen van de Stadspartij voor 100% Groningen. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts: “Afgelopen weekend werden er online een kwart miljoen fakkels ontstoken en waren op straat ruim 10.000 mensen te zien tijdens de fakkeltocht. De acties vonden plaats op de dag nadat de staatssecretaris bekend had gemaakt nog eens 250 miljoen euro beschikbaar te stellen aan SNN-subsidies. Maar de boodschap moet zijn dat de staatssecretaris er daarmee nog niet is. Dat er meer geld naar de regio moet komen. Dat er met de vuist op tafel moet worden geslagen.”

Van der Schaaf: “We hebben zeer uitgebreid met Vijlbrief kunnen praten”

“Het is heel goed dat u refereert naar de fakkeltocht”, reageert wethouder Van der Schaaf. “Het was een indrukwekkende manifestatie van solidariteit en tegelijkertijd ook woede die op een krachtige en waardige manier werd geuit. Ook een groot deel van het College was aanwezig. Zoals u weet is de staatssecretaris hier afgelopen maandag en dinsdag geweest. Wij hebben zeer uitgebreid met hem kunnen spreken, en ook andere mensen hebben met hem kunnen spreken. Afgelopen dinsdag is Vijlbrief in Woltersum geweest, waarbij ook medewerkers van de gemeente en IMG en NCG aanwezig waren. Hij heeft daar ook met inwoners gesproken en heeft een woning bekeken die momenteel in de versterkingsfase zit. Ook met maatschappelijke organisaties is gesproken. Tijdens de gesprekken zijn de versterking, de vertraging, het verlies aan vertrouwen, de stroperigheid en alle andere thema’s aan de orde gekomen.”

“Met daden moet het vertrouwen teruggewonnen worden”

Wat er is afgesproken: “Vijlbrief wil nagaan of de verhoging van de gaswinning echt noodzakelijk is. Als college vinden we dat een hoopgevend signaal. Daarnaast hebben we aangegeven dat wij als gemeente vinden dat de financiële middelen van de schadeafhandeling en de versterking verhoogd moeten worden. Ook moeten er oplossingen komen voor schrijnende situaties. De staatssecretaris, waarvan wij hopen dat hij nog veel vaker komt, toonde duidelijk blijk van begrip. Hij liet weten dat met daden het vertrouwen teruggewonnen moet worden en dat dat tijd gaat kosten. Ook liet hij weten dat in het regeerakkoord staat dat er eventueel extra financiële middelen zijn om problemen op te lossen.”

“Vijlbrief heeft zich van de goede kant laten zien”

“Ik denk dat het belangrijk is dat het niet om woorden gaat, maar om daden. We moeten gaan kijken of het nu het kabinet menens is om de situatie aan te pakken, om processen te versnellen en het vertrouwen te herstellen. Het regiobestuur staat klaar om de staatssecretaris te helpen. Afhankelijk van wat er gaat gebeuren kun je pas in de toekomst een oordeel geven of de fakkeltocht zin heeft gehad. Ik vind dat je, bestuurlijk gezien, de nieuwe staatssecretaris het voordeel van de twijfel moet geven. Vijlbrief heeft zich van de goede kant laten zien.”