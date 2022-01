Van der Schaaf: “Erkennen dat wij tekort zijn geschoten en medeverantwoordelijk zijn”

nieuws

Wachtrijen bij het gemeentekantoor in Oldambt. Foto: Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen erkent dat de gemeente Groningen tekort is geschoten rond de SNN-subsidieregeling. Van der Schaaf liet dit weten tijdens het politieke vragenuur op de Politieke Woensdag.

De fractie van de ChristenUnie had met steun van alle partijen de wethouder om opheldering gevraagd. “Het is ongehoord, beschamend en vernederend wat we afgelopen maandag gezien hebben”, introduceert raadslid Peter Rebergen van de ChristenUnie het onderwerp. “De beelden die we gezien hebben rond de subsidie-loterij zijn reden dat we deze vragen gesteld hebben.”

“Als overheid ga je zo niet met je burgers om”

Van der Schaaf is in zijn antwoord helder: “Het is volstrekt logisch dat deze vragen worden gesteld. We hebben lange wachtrijen gezien, zowel voor de gemeentekantoren als online. Tachtigjarigen die de januari-kou trotseerden voor een gemeentehuis, en anderen die hoopten dat hun Wi-Fi-verbinding niet uitviel. De hele gang van zaken is onbehoorlijk. Als overheid ga je zo niet met je burgers om. Er was te weinig budget beschikbaar voor deze regeling. De situatie was bovendien te voorzien geweest. Na de drukte die we gezien hebben bij de eerste subsidieronde had dat al duidelijk moeten zijn, en dat is verwijtbaar.”

“Medeverantwoordelijk voor wat er maandag is gebeurd”

De wethouder vervolgt: “Als gemeente Groningen hebben we geen directe verantwoordelijkheid, maar we zijn wel betrokken geweest bij het proces. We erkennen dan ook dat wij te kort zijn geschoten, en dat we medeverantwoordelijk zijn voor wat er maandag is gebeurd. Bij de staatssecretaris hebben we aangedrongen dat het plafond bij deze subsidieregeling er af moet. Daarnaast hebben we inmiddels gecommuniceerd dat iedereen die nog een aanvraag wil doen, de komende tijd de mogelijkheid moet krijgen om dit in te dienen. De staatssecretaris heeft zich inmiddels uitgelaten over mogelijk extra geld voor deze subsidieregeling, en we zijn hoopvol gestemd daarover. Iedereen moet krijgen waar hij of zij recht op heeft. Er is geen reden waarom de één wel, en de ander geen subsidie krijgt.”

Van der Schaaf laat daarnaast weten dat er ook dingen wel goed zijn gegaan. Zo zijn er door de SNN extra medewerkers ingezet en was er de mogelijkheid om zowel fysiek als online een aanvraag in te dienen, om op deze manier ook mensen die minder mobiel zijn de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van de regeling.