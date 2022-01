Vaccinatie kinderen 5 tot en met 11 jaar begint donderdag in Groningen

nieuws

Bron: OOG Radio & Televisie

Vanaf aanstaande donderdag kunnen ouders hun kind laten vaccineren tegen corona op een locatie van GGD Groningen. De eerste groep kinderen van 5 tot en met 11 jaar ontving dinsdag een uitnodigingsbrief voor de prik.

Op alle locaties van GGD Groningen is een aantal prikstraten speciaal voor kinderen en hun ouders ingericht. Ook zijn er speciale tijden beschikbaar voor de vaccinaties van kinderen.

De kinderen krijgen hetzelfde vaccin als volwassenen (BioNTech/Pfizer), maar wel veel minder dan volwassenen. Net als volwassenen krijgen ook kinderen twee prikken, met een tussenperiode van minimaal acht weken.

Ouders of verzorgers beslissen over de vaccinatie van hun kind en één van moet daarom met het kind mee naar de locatie. Op locatie vraagt de GGD of beide ouders of verzorgers toestemming geven voor de vaccinatie. Is dit niet het geval, dan krijgt het kind geen vaccin.