UMCG wil komende weken zoveel mogelijk zorg inhalen

nieuws

Foto: UMCG

Het UMCG gaat proberen om de komende twee á drie weken zoveel mogelijk ‘non-covid’ inhaalzorg te doen. Dat liet IC-baas Peter van der Voort weten.

De UMCG-intensivist verwacht de komende week een verdere daling van het aantal patiënten op de IC’s. Daarom wil het ziekenhuis gaan proberen om de zorg die sinds begin november is uitgesteld, weer op te pakken.

Van Der Voort verwacht wel dat de mindering in het aantal opnames op de IC’s en de verpleegafdelingen voor coronapatiënten in het ziekenhuis slechts van korte duur is. Over 7 tot tien dagen gaat het aantal ziekenhuisopnames langzaamaan weer stijgen, denkt de UMCG IC-baas.

Ik verwacht een verdere daling van het aantal IC patiënten tot 300-350 over 7-10 dagen met daarna weer stijging. We gaan proberen om daarom de komende 2-3 weken zoveel mogelijk non-covid ‘inhaal’zorg te doen. @umcg pic.twitter.com/uXHBvau6wp — Peter van der Voort (@Peter_vd_Voort) January 2, 2022