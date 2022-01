UMCG reikt Duurzaamheidsprijzen uit: meer groene wanden, minder afval

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het UMCG heeft dinsdag voor de eerste keer de Duurzaamheidsprijzen uitgereikt. Het Green Team en Ronald Verbree en Thies Drint van de afdeling Bouw & Facilitair vielen in de prijzen.

Verbree en Drint kwamen met een plan om meer groene wanden in het UMCG te maken. “Een grote wand vol planten. Dat willen we graag want we missen groen”, zegt Verbree van de Groenvoorziening. “Planten kunnen CO 2 uit de lucht halen. Ook zijn ze goed voor het welzijn van patiënten, bezoekers en medewerkers. In een groene omgeving kun je beter ontspannen.” Het Green Team van het UMCG Operatiecentrum viel in de prijzen met een plan voor een meer duurzamere inzet van celstofmatjes op de operatiekamers en het verminderen van de hoeveelheid afval in de OK’s.

De UMCG Duurzaamheidsprijs is in het leven geroepen om initiatieven te ondersteunen die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het UMCG. In het UMCG wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met het effect van het handelen op het milieu. De focus hierbij ligt op duurzame energie en bouw, schoon water, zo min mogelijk afval produceren en restmaterialen zo veel mogelijk hergebruiken.