UMCG onderzoekt gevoeligheid voor depressie

Foto: johnhain via Pixabay (CC 0.0)

Het UMCG doet onderzoek naar de gevoeligheid voor depressie en hoe depressie te voorkomen. Het ziekenhuis zoekt mensen tussen de 18 en 60 jaar die willen meedoen aan het onderzoek.

Er is een grote toename van psychische problemen sinds de coronacrisis: bijna 1 op de 4 mensen tussen de 20 en 35 jaar heeft sinds het begin van de coronacrisis een verminderde psychische gezondheid. Het UMCG doet hier onderzoek naar.

Een veelvoorkomende psychische klacht is piekeren. Piekeren speelt vaak een rol in de gevoeligheid voor depressie. Hoewel piekeren en aanhoudend negatief denken vooral voorkomen tijdens een depressieve periode, hebben veel mensen er ook nog last van wanneer de depressieve periode voorbij is. Er zijn verschillende therapieën die zich richten op het aanpakken van piekergedachten, maar hoe die precies werken is vaak onduidelijk.

Het UMCG onderzoekt verschillende psychologische technieken die piekeren kunnen verminderen, zoals mindfulness en fantaseren. Dat gebeurt door digitale dagboekjes en met sensoren die de lichamelijke activiteit en de hartslag meten. Zo kan onderzocht worden welke techniek het beste werkt.

Voor dit onderzoek worden deelnemers gezocht. Mensen tussen de 18 en 60 jaar die nooit eerder depressief zijn geweest, en mensen die twee of meer depressieve episodes hebben ervaren in de afgelopen tien jaar en momenteel niet dagelijks antidepressieve medicatie gebruiken Zij kunnen een een e-mail sturen naar mindcog@rug.nl of inloggen op https://mindcog.wordpress.com/