UMCG onderzoekt effect leefstijlprogramma op denkvermogen van ouderen

Het UMCG doet mee aan nationale studie naar het effect van een leefstijlprogramma op het denkvermogen van ouderen. Het denkvermogen kan verbeterd worden door aanpassingen van de leefstijl.

Het UMCG doet dit samen met vier andere Nederlandse onderzoekscentra. Epidemioloog dr. Nynke Smidt van het UMCG en een aantal collega’s onderzoeken hoe een leefstijlprogramma kan bijdragen aan het verbeteren van de hersengezondheid van ouderen. Voor deze studie is Smidt op zoek naar deelnemers van 60 tot 80 jaar uit onder meer Groningen en omgeving.

Uit eerder onderzoek blijkt dat er factoren zijn die samenhangen met een hoger risico op achteruitgang van het denkvermogen. Sommige van deze risicofactoren kan men zelf beïnvloeden door aanpassingen in de leefstijl. Het gaat om een combinatie van lichaamsbeweging, gezond dieet, goede controle van de hart- en vaatgezondheid en geheugentraining. Mogelijk spelen ook andere factoren een rol, waaronder beter slapen en voldoende ontspanning.

Met de resultaten van het onderzoek kan een gerichter leefstijladvies gegeven worden, met als doel achteruitgang in het denkvermogen van ouderen te voorkomen. Deelnemers kunnen meedoen als ze tussen de 60 en 80 jaar oud zijn en er ruimte voor verbetering is op het gebied van leefstijlfactoren. Het gaat onder meer om een hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterolgehalte, een weinig actieve leefstijl of ongezond dieet. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website hersenonderzoek.nl of via een email naar FINGER-NL@UMCG.NL