UMCG: “Derde opgenomen ‘coronapatiënten’ kwam voor iets anders”

nieuws

Naar schatting ongeveer een derde van de patiënten die opgenomen worden in het UMCG, die positief testen op het coronavirus, is in eerste instantie vanwege een andere oorzaak opgenomen.

Patiënten die voor een operatie naar het ziekenhuis komen en geen klachten hebben, maar toch corona blijken te hebben worden in de dagelijkse ziekenhuiscijfers meegerekend als coronapatiënt. Het UMCG laat in het televisieprogramma Nieuwsuur weten dat de telling van belang is omdat het beleid van de overheid gebaseerd is op de aantallen covidpatiënten in de ziekenhuizen. Ook vindt men dat er een behandelplan moet komen voor mensen die bijvoorbeeld geopereerd moeten worden en besmet zijn. Zeker nu het aantal mensen dat wel besmet is maar niet ziek wordt, naar verwachting zal toenemen.

UMCG: “We verwachten dat dit steeds vaker gaat gebeuren”

Ger Sieders van het capaciteitsteam van het UMCG ziet steeds vaker dat patiënten die binnen worden gebracht voor een operatie positief testen. Van patiënt tot patiënt wordt gekeken of de operatie door kan gaan. “We hebben nu zes patiënten in het ziekenhuis die behandeld worden voor iets anders, maar die positief zijn. We verwachten dat dit steeds vaker gaat gebeuren, dat we mensen gaan opnemen die besmet zijn.” Sieders vindt dat er anders naar de besmette patiënten gekeken moet gaan worden.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, LCPS, laat weten dat bij de tellingen geen onderscheid wordt gemaakt, omdat het uiteindelijk voor de isolatiemaatregelen en de druk op de zorg niet uitmaakt. Patiënten die positief testen moeten nog steeds in isolatie behandeld worden.