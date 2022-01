“Ultieme poging om MTW te redden is goede stap in de juiste richting”

nieuws

Een goede stap in de juiste richting. Zo omschrijft Yaneth Menger van de Stadspartij voor 100% Groningen de reactie van wethouder Carine Bloemhoff, een ultieme poging te ondernemen om Ateliers Museumtechnische Werken, MTW, te redden.

“De wethouder heeft bekendgemaakt dat er eenmalig een budget beschikbaar wordt gesteld voor een jaar waarmee de activiteiten voortgezet kunnen worden”, vertelt Menger. “Dat is een goede stap die wat lucht geeft, die wat vaste grond biedt. Maar we zijn er nog niet. Als partij vinden wij dat de gemeente alle mogelijkheden moet onderzoeken om dit museum te behouden. Want we hebben het over iets heel unieks hè? Niet alleen het aanbod, maar ook de doelgroep die er werkt. Die is heel specifiek. Dat moet je bewaren, en daarvoor moet je alles uit de kast trekken.”

Ateliers Museumtechnische Werken

Het museum liet in december weten dat de deuren gesloten moeten worden vanwege structurele tekorten op de begroting. Het bedrijf denkt dat een duurzame gezonde bedrijfsvoering niet meer mogelijk is na jaren interen op de reserves. De gemeente gaat nu een ultieme poging ondernemen om het museum te redden waarbij er met verschillende partijen gekeken gaat worden of zij het over willen nemen. “Twee partijen zijn inmiddels afgevallen, met een derde partij vindt deze week nog een gesprek plaats”, liet Bloemhoff woensdagmiddag weten.

Yaneth Menger: “Het schort veelvuldig aan de communicatie”

De wethouder was ook duidelijk over de communicatie over MTW in de afgelopen periode: “Vanuit de gemeente gezien vinden we dat dit beter had gemoeten en ook beter had gekund. Wij waarderen het MTW zeer, en daarom willen we deze ultieme poging ook doen.” Yaneth Menger daarover: “Wat mij opvalt, en dan kijk ik nu veel breder dan alleen naar MTW, dat dit een structureel iets is, dat het veelvuldig aan de communicatie schort. En daar staat of valt wel alles mee, dat moet je goed op orde hebben. Je moet vragen als het niet duidelijk is en het vooral niet in het luchtledige laten. Gewoon eerlijk communiceren. Anders schets je ook bepaalde verwachtingen, waarbij je later dan weer reparatiewerk moet verrichten. Dat is niet handig.”