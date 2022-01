Uitzending ‘Gaan met Haan’ met Ismaël Lotz donderdag in de herhaling

nieuws

In verband met het overlijden van filmmaker Ismaël Lotz zendt OOG Radio donderdagavond vanaf 19.00 uur het programma ‘Gaan Met Haan’ uit waarin Lotz te gast was.

Lotz was gast-sidekick in de uitzending van ‘Gaan Met Haan’ op 3 juni vorig jaar. De uitzending wordt in zijn geheel herhaald. Bij OOG hebben verschillende medewerkers regelmatig met hem samengewerkt. Lotz overleed woensdag op 46-jarige leeftijd.

In het radioprogramma ‘Gaan Met Haan’ presenteert iedere week een prominente Groninger twee uur lang samen met Henri Haan. De uitzending met Margriet de Schutter, die gepland stond voor deze donderdag, wordt later uitgezonden.