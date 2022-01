Uitreiking George Verberg Stipendium donderdag via live stream

nieuws

De uitreiking van het George Verberg Stipendium is donderdagmiddag vanaf 16.00 uur te volgen via live stream. Vanwege de coronapandemie is er geen openbare uitreiking.

De genomineerden zijn Anna Fitas (Docent Beeldende Kunst en Vormgeving), Polina Shuvalova (Autonome Beeldende Kunst) en Jochem van den Wijngaard (Frank Mohr Institute, Painting). Naast het bekendmaken van de winnaar wordt ook een tentoonstelling van Linde Ex geopend. Zij won het stipendium in 2019. vanwege de pandemie kon zij haar project in 2020 niet afronden en exposeren. Dat geldt ok voor Jhonie van Boeijen. Zij vertelt tijdens de livestream over haar project.



De uitreiking vindt plaats via livestream op ‘academieminerva.nl/verberg’. Aan het George Verberg Stipendium is een prijs van 10 duizend euro verbonden, gericht op een verblijf in het buitenland.