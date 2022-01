Tweede Kamerlid brengt werkbezoek aan kinderhartcentrum: “Sluiting maakt Noorden kwetsbaar”

nieuws

Tweede Kamerlid Wieke Paulusma van D66 heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan het kinderhartcentrum in het UMCG. Volgens Paulusma maakt een sluiting van het centrum het Noorden heel kwetsbaar.

In december maakte demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid bekend dat het UMCG in de toekomst geen hartoperaties meer mag uitvoeren bij kinderen met een hartafwijking. Ook complexe hartoperaties bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking zullen niet meer worden uitgevoerd. De minister wil dergelijke operaties bundelen in Utrecht en Rotterdam. Direct na het besluit kwam er een storm van kritiek op gang. Een petitie is bijna 236.000 keer ondertekend.

Paulusma kreeg in het UMCG te zien hoe men het centrum multidisciplinair op orde heeft in de complexe zorg voor het acuut en chronisch zieke kind. “Het was een heel nuttig bezoek”, schrijft Paulusma op Twitter. “Ook goed om weer bevestigd te krijgen dat de sluiting van het Hartcentrum niet alleen veel consequenties heeft voor hartpatiëntjes maar ook voor een heleboel andere, acute, kindzorg. Een sluiting van het centrum maakt het Noorden heel kwetsbaar. Ik ben erg benieuwd naar de reactie van de minister.” Verschillende politieke partijen hebben inmiddels de minister om opheldering gevraagd.

